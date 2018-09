Skyderi i København: Motivet er ukendt

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Fredag aften blev der anmeldt et skyderi på Heimdalsgade på Nørrebro i København. Det bekræfter efterforskningsleder Knud Hvass over for Ekstra Bladet.

- Jeg ved, at der er blevet anmeldt et skyderi ude på Heimdalsgade fredag, men motivet kender jeg ikke endnu, siger efterforskningsleder ved Københavns Politi Knud Hvass.

Natten til søndag fandt endnu et skyderi sted i hovedstadsområdet. Denne gang i Ishøj sydvest for København, hvor en 24-årig mand blev ramt i balle og bækken.

Ifølge Ekstra Bladet udsendte gik et skud igennem aluminiumsrammen på butiksvinduet til Monas Dame Salon. Foto: Kenneth Meyer

Knud Hvass fortæller, at det endnu er for tidligt at sige, om de to skyderier kan have relation til hinanden.

Han oplyser derfor, at der på nuværende tidspunkt, hvad han ved af, ikke har været kontakt mellem Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi angående de to skyderier.

