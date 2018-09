Kendt sportsklub politianmeldt: Handikappede børn snydt

300.000 kroner. Så meget fik Stevnsgade Basketball bevilget af Københavns Kommune til at udvikle kørestolsbasket for handikappede børn og unge. Projektet blev dog aldrig gennemført, og pengene er tilsyneladende forsvundet ud i den blå luft.

Det har fået Københavns Kommune til at anmelde klubben til politiet for ’mulige uregelmæssigheder i foreningen’, som det hedder i politianmeldelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Uregelmæssighederne består blandt andet i to fakturaer, der er fremsendt som dokumentation for indkøb af fem kørestole til projektet.

I det ene tilfælde er der tale om et tilbud på 216.444 kroner fra en forhandler, der er tilrettet, så det ligner en faktura. I det andet har forhandleren ikke modtaget betalingen, og derfor er kørestolene ikke leveret.

Aldrig leveret

Derudover skulle underskrifter på flere projektevalueringer og regnskaber, ifølge anmeldelsen, angiveligt være forfalskede.

Pengene kommer fra udviklingspuljen for børn og unge, der hører under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. På trods af, at der aldrig er leveret kørestole til basketklubben, hedder det i et evalueringsskema fra klubben selv, at Stevnsgade Basketball har hvervet fem unge til projektet – og fem-seks andre til prøvetræning.

Det er det tidligere bestyrelsesmedlem Peter Kjøller, der har søgt midlerne fra udviklingspuljen. Og det er ham, der står som afsender på de fakturaer, der har fået advarselslamperne til at blinke hos Københavns Kommune.

'Hjernedød dumhed'

– Det er mig, der har stået som ansvarlig over for kommunen, så selvfølgelig har jeg et ansvar, siger Peter Kjøller til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at gå i detaljer med sagen, før han er blevet afhørt af politiet.

Det ligner et forsøg på at skaffe penge til driften af en kendt basketballklub på baggrund af handikappede børn. Hvordan synes du, det ser ud?

– Det kan jeg godt se, men det har på ingen måde være tanken bag, siger Peter Kjøller, der afviser, at han selv har haft en personlig vinding.

Han siger, at det hele tiden har været meningen, at projektet skulle gennemføres. Han siger, at der er afsat penge i årsregnskabet til at købe kørestole.

Hvorfor fremsende et tilbud som en faktura?

– Det var noget med at trække tiden. Det er der, den hjernedøde dumhed træder ind. Det er vel det, jeg kan forklare, siger han til Ekstra Bladet.