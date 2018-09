Hjemløse Michael blev oversprøjtet med rød maling - Få dage senere blev han fundet død

'Det er sådan her, vi behandler tiggerne på gaden', lød det i et otte sekunder langt klip, der søndag i sidste uge blev delt vidt og bredt på de sociale medier.

Klippet viser en hjemløs mand siddende op ad en Tesco Express i britiske Normanby kort efter, at han er blevet overmalet med rød spraymaling.

'Der er han, sprayet til døde', lød det videre i optagelsen, der vakte vild forargelse, og derfor efterfølgende blev fjernet fra Facebook. I forbindelse med, at optagelsen skabte en del mediedækning, fortalte flere lokale, at den samme mand ofte sad netop der på pladsen ved det lokale supermarked.



Fundet død på kirkegård

Da liget af en mand kun få dage senere blev fundet på Eston Cemetery, lige i nærheden, begyndte rygterne meget hurtigt at svirre om, at det kunne være den samme mand, der søndag blev udsat for det ydmygende overfald. Det skrev blandt andre Daily Mail.

Inden længe blev rygterne desværre bekræftet, da liget på kirkegården blev identificeret som den 32-årige hjemløse mand Michael Cash.

Politiet i Cleveland forbinder dog ikke dødsfaldet med overfaldet dage forinden. De finder ikke grund til at vurdere Michael Cashs dødsfald som mistænkeligt.

- Michael var en skøn person, som ikke havde noget ondt i sig, han var venlig og var altid respektfuld, når nogen afviste ham når han spurgte om penge, siger Jesse Rose, der havde kendte Michael Cash siden februar, til britiske Metro.

- Han vidste altid, når jeg ikke var mig selv, og vidste lige, hvad der var det rigtige at sige, siger hun.



'Jeg var ikke ansvarlig'

Manden bag den udskældte optagelse, Aaron James, har siden stået frem og undskyldt. Efter at være blevet konfronteret foran sit eget hjem, har han nu bedt om politibeskyttelse.

Han fortæller til Sun Online, at han ikke føler medansvar for overfaldet eller for mandens død, og at han med sin video blot ønskede at understrege det problematiske i, at folk sidder uden for supermarkeder.

- Jeg postede videoen, og det er jeg ked af, jeg har ondt af fyrens familie. Men jeg var ikke ansvarlig for at spraye ham med maling – jeg kom bare ud af butikken og optog en video, siger Aaron James.

Billeder viser, hvordan murene ved Michael Cashs foretrukne siddeplads ved Tesco Express fortsat er overmalet med rød maling. Efter det kom frem, at det var ham, der få dage senere blev fundet død på kirkegården, har flere været forbi og lægge blomster ved den overmalede væg.

Politiet fortalte tidligere til Metro, at man fortsat er i gang med at efterforske overfaldet foran forretningen, der fandt sted 9. september.