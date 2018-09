Tiltale: Drenge stjal hvaltænder og tævede mand med stok

En gruppe på fire drenge har efter anklagemyndighedens opfattelse været involveret i alt andet end drengestreger.

Ved Retten i Holbæk er tre drenge på 16 og en på 17 år tiltalt for indbrud, hjemmerøveri og våbenbesiddelse.

Anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, omfatter et enkelt forhold om hjemmerøveri. Her er tre af drengene tiltalt for en sen februaraften i år at trænge ind på en bolig på Viggo Eriksensvej ved Sjællands Odde.

Indenfor blev husets beboer, en 88-årig mand, tævet med flere slag og spark på kroppen og i hovedet. Ifølge anklagen medbragte drengene en stok, som de brugte som våben.

Fra stedet stjal de angiveligt to hvalrostænder, to narhvaltænder, et ukendt antal knive, en tegnebog med penge og i alt otte skydevåben. Samlet løb det op i omkring 80.000 kroner.

Drengene er også tiltalt for trusler, da de efter anklagemyndighedens opfattelse på vej ud af døren sagde noget i retning af:

- Hvis du ringer til politiet, kommer vi tilbage og tæver dig eller det, der er værre.

Den fjerde dreng er anklaget for at have deltaget i planlægningen af hjemmerøveriet.

Inden sagen begynder fredag, ønsker anklager Louise Hansen ikke at sige, hvor de fire drenge kender hinanden.

- Jeg kan sige, at det er groft, når der er tale om hjemmerøveri mod en mand på 88, siger hun.

To af drengene er også tiltalt for et indbrud. Ifølge anklageskriftet skaffede de sig adgang til Ungdomsklubben Ung i Odsherred i februar i år.

Her er de anklaget for blandt andet at have stjålet 195 kroner, en Playstation 4, tre controllere, fem computere, fem skærme, seks iPads samt en bil.

Samlet løb rovet op i cirka 285.000 kroner.

Der er afsat seks retsdage til sagen, som ventes afsluttet til november.

Drengene nægter sig skyldige.