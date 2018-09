Fortsat uklarhed om kvindes død på hotel i Viborg

Efterforskerne hos Midt- og Vestjyllands Politi må vente til onsdag med at få svar på, hvorfor en 42-årig kvinde lørdag aften afgik ved døden på Viborg Sygehus.

Mistanken retter sig mod kvindens 37-årige kæreste, som også er fængslet i sagen. Men endnu er der ikke blevet foretaget en obduktion af kvinden.

- Den seneste melding, jeg har fået, er, at de går i gang her i eftermiddag, og jeg regner med, at vi får et svar i morgen, fortæller efterforskningsleder Kristian Larsen.

Sagen begyndte som en voldssag, da politiet fredag aften rykkede ud til et værelse på Best Western Palads hotel i Sankt Mathias Gade i centrum af Viborg.

Det var ifølge politiet kvindens kæreste, der ringede efter hjælp. Han fortalte, at kvinden havde brug for en ambulance på grund af vejrtrækningsbesvær.

Da politiet ankom til hotellet, var kvinden bevidstløs, og hun blev bragt på hospitalet. Manden tog politiet med. Han blev anholdt og sigtet for grov vold.

Lørdag formiddag blev manden så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro, hvor en dommer valgte at varetægtsfængsle manden, selv om den 37-årige protesterede og nægtede sig skyldig i sigtelsen.

Lørdag aften tog sagen en trist drejning, da kvinden afgik ved døden på sygehuset.

Om volden er årsagen til kvindens død, er uvist.

Indtil videre er sigtelsen mod manden ikke ændret. Både manden og den afdøde kvinde er ifølge politiet fra Viborg-området.