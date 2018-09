Politi jager gerningsmænd til to skud-episoder

Politiet står tidligt onsdag morgen uden fældende spor efter to skyderier tirsdag aften ved Lygten i København og i Herlev.

Der er heller ikke foretaget anholdelser i sagen, oplyser vagtcheferne hos henholdsvis Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

En 34-årig mand blev ramt i begge arme af flere skud, da han befandt sig ved Lygten på grænsen mellem Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter.

Anmeldelsen om skyderiet i Nordvest kom klokken 22.38.

- Manden er uden for livsfare, oplyser vagtchef Henrik Moll til Ekstra Bladet.

Skyderiet udløste et massivt politiopbud på stedet.

Bil ramt af mindst fire skud

- Vi har ingen anholdte og heller ingen signalementer af gerningsmændene, siger Henrik Moll.

Godt en times tid før skyderiet ved Lygten blev en bil ramt af skud i krydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej i Herlev.

- Vi har i nat afhørt manden, som ikke er kommet noget til. Han nåede at dukke sig. Manden har ikke kunnet bidrage med nogen oplysninger, oplyser vagtchef Brian Holm til Ekstra Bladet.

Heller ikke i skud-sagen fra Herlev er der foretaget anholdelser i nattens løb.

Ramte lygtepæl

- Vi har heller ikke nogle signalementer af gerningsmændene, siger Brian Holm.

I den ramte Golf er der fundet mindst fire skudhuller. Det er uklart, om bilen holdt stille, da skuddene blev affyret. Umiddelbart efter kørte bilen direkte ind i en lygtepæl. Føreren løb efter sammenstødet væk fra bilen, men vendte senere tilbage.

Uklart om der er en sammenhæng

Vagtcheferne fra de to politikredse ønskede tidligt onsdag morgen ikke at gisne om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de to alvorlige skud-episoder.

- Jeg vil ikke spekulere i det på nuværende tidspunkt, siger Henrik Moll fra Københavns Politi.