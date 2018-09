Dreng arresteret for at putte nåle i jordbær: Derfor gjorde han det

Efter en mand den 9. september blev indlagt, da han havde spist et jordbær med en nål i, har flere store grønthandlere i New Zealand og Australien sagt stop til salg af jordbær fra Australien.

Siden mandens indlæggelse har der været flere tilfælde af fund af nåle i de røde bær, og det er gået hårdt ud over de virksomheder, der lever at producere dem.

Se en af landmændenes datter viser, hvordan nålene har kostet hende og familien en formue, her.

Ung dreng indrømmer

Nu er der imidlertid nyt i jordbær-sagen, som staten Queensland for et par dage siden udlovede en kæmpe dusør for oplysninger om.

En ung dreng er nemlig ifølge blandt andre Daily Mail Australia og Seven News blevet anholdt af politiet efter at have indrømmet, at han har stukket nåle i jordbær.

En ung dreng har nu indrømmet, at han har stukket nåle i jordbær. Australiens premierminister vil nu hæve straffen. Foto: Angela Stevenson

Anholdelsen er sket umiddelbart efter politiet i New South Wales meldte ud, at de mange tilfælde af hærværk mod bærrene var udført af efterabere og såkaldte ’pranksters’. Og det er netop, hvad den unge dreng har forklaret det som overfor ordensmagten: At han gjorde det som en ’prank’.

- Indenfor de seneste par dage fandt vi ud af, at en ung person har indrømmet en prank, inklusiv at putte nåle i jordbær, siger Stuart Smith fra New South Wales Police. Han understreger samtidig, at alle eventuelle lovbrydere vil få ’lovens lange arm at føle’.

Se også: Kynisk spøg mod babyer spreder sig til Danmark: Se hvad Pernille fandt i barnevognen

Den anholdte dreng er dog så ung, at hans sag bliver behandlet under særlige ungdomsforudsætninger.

'Idioter'

Tidligere i dag lokal tid blev det meldt ud, at straffene for at ’forurene’ frugt skal sættes op, og at det skal med i betragtningen, om sabotørers hensigt har været at gøre skade på andre.

Den australske premierminister siger desuden, at der er hårdere straffe på vej for efterabere, som han omtaler som ’idioter’. Fremover skal folk, som kendes skyldige i at kontaminere frugt, med hans nye love kunne få op til 15 år i fængsel – altså fem år mere end landets nuværende maksimum på 10 år.