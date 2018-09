Kæmpe pakke med hash skyller op på strand: Så dummer hun sig

En kvinde efterlyses lige nu af politiet i den amerikanske stat Florida, da hun blev fotograferet i fuld gang med at nuppe en stor omgang cannabis fra en pakke, der var skyllet op på stranden.

Det skriver Flagler Country Sherrif's Office på Facebook, hvor de desuden deler billedet af kvinden med hånden dybt begravet i pakken og samtidig skriver, 'Hjælp os med finde denne kvinde!'

Artiklen fortsætter under opslaget ...

I en officiel udtalelse skriver politiet, at der over det seneste stykke tid er skyllet flere pakker med hash op på tre forskellige strande.

Da den første anmeldelse løb ind, kunne en kvinde berette om, at flere personer forsøgte at åbne en af pakkerne.

En af dem, der forsøgte at åbne de opskyllede pakker, er blevet identificeret som Robert Kelley. Han indrømmede, at han havde fået fingrene i lidt af det ulovlige stof, men forsikrede betjente, der kom til stedet, om, at han ventede på, at de kom, så han kunne udlevere det til dem.

I Kelleys bil fandt betjentene en fem-kilos klump på størrelse med en mursten indeholdende hash.

Han blev derpå anholdt for at stjæle.

I alt regner politiet med, at omkring 45 kilo hash er skyllet op på strande i Florida over de seneste par dage.