Turister følte sig mishandlet i Sverige: - Vi har ikke mere at sige

Tre kinesiske turisters besøg i Sverige har udviklet sig til en diplomatisk krise med beskyldninger kastet mod de svenske myndigheder.

Det hele tog fart i begyndelsen af september, da en kinesisk mand, der hedder Zeng, ankom til vandrehjemmet Generator i Stockholm med sine forældre.

Desværre ankom familien lidt over midnat, og de kunne derfor først tjekke ind senere på morgenen. Derfor spurgte Zeng - ifølge egne udtalelser til det kinesiske, statsstyrede medie Global Times - om forældrene ikke måtte sidde i lobbyen, ind til de kunne tjekke ind. Det fik dog angiveligt personalet til at tilkalde politiet, som efterfølgende skulle have ført kineserne til en kirkegård uden for byen med vold.

- Jeg kunne ikke forestille mig, at sådan noget kunne ske i et moderne land - især Sverige, som lægger by til Nobelprisen, siger Zeng ifølge Global Times.

Advarsel til kinesere

Episoden har fået kinesiske myndigheder til at udsende en advarsel til sine borgere om at besøge Sverige. Samtidig har den kinesiske ambassade offentliggjort en meddelelse, som omtaler hændelsen som 'et brutalt overgreb'.

'Den kinesiske ambassade i Sverige er dybt forarget og vred over det, der er sket, og tager stor afstand fra politiets gerninger', skriver ambassaden blandt andet.

Ambassaden har ydermere i samarbejde med udenrigsministeriet i Kina sendt anmodninger direkte til den svenske regering om, at det, politiet angiveligt har gjort, satte de kinesiske turisters liv i ekstrem fare, og at de har brudt menneskerettighederne.

'Vi har opfordret den svenske regering til at iværksætte en hurtig og tilbundsgående undersøgelse og ydermere svare på de kinesiske borgeres anmodning om straf, undskyldning og kompensation'.

'Vi kan ikke forstå, at den svenske side ikke har givet os nogen form for feedback. Vi håber, at svenskerne vil reagere i overenstemmelse med loven', skriver ambassaden yderligere.

Dele af oplevelsen blev optaget af privatpersoner på video. Du kan se noget af det ovenfor og selv bedømme, om politiet har opført sig uhensigtsmæssigt.

Sverige: Det er ordnet

Flere myndighedspersoner fra Sverige har ifølge New York Times forholdt sig til anklagerne fra kineserne.

Linn Duvhammar, der er talsmand fra det svenske udenrigsministerium, udtaler ifølge mediet, at man har modtaget kinesernes anmodning, og at sagen er blevet behandlet af den ansvarlige myndighed - altså politiet.

Politiet udtaler:

- Vi har ikke mere at sige i forhold til den her sag, siger Lars Bystrom fra politiet i Stockholm.

En pressetalsmand fra den svenske anklagemyndighed stemmer i med de andre. Karl Jigland forklarer således, at man har afgjort, at politiet ikke har gjort noget kriminelt i forbindelse med de tre kinesere. Derfor ville man ikke påbegynde en uddybende undersøgelse.

Ifølge vandrehjemmets retningslinjer bedes gæster, der ikke opfører sig ordentligt, altid om at forlade stedet.

Zeng selv omtaler hele episoden som et mareridt.