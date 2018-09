Dramatisk politiaktion: Psykisk syg gasset ud af lejlighed

Toldbodgade i Odense var spærret i to timer onsdag formiddag, imens politiet forsøgte at få fat i en psykisk syg mand, der var mistænkt for at være bevæbnet og farlig

Onsdag formiddag rykkede Fyns politi massivt ud til en adresse på Toldbodgade i Odense, fordi der var mistanke om, at en af ejendommens beboere, en 51-årige mand, var bevæbnet og farlig. I forsøget på at anholde manden, tyede politiet til brug af gas, hvilket er yderst sjældent herhjemme.

Aktionen i den centrale del af byen betød, at strækningen mellem Næsbyvej og Åløkke Allé var spærret i begge retninger i to timer. Klokken 10.20 skrev politiet på Twitter, at man ville have fat i en mand, 'der ikke har det så godt.'

Vi har i øjeblikket gang i en politiaktion i det centrale Odense, hvor vi skal have fat i en mand, der ikke har det så godt. Det betyder, at Toldbodgade på strækningen mellem Næsbyvej og Åløkke Alle er spærret i begge retninger. Tidshorisont ukendt. — Fyns Politi (@FynsPoliti) 19. september 2018

Efter omkring to timer kunne politiet så meddele, at politiaktionen var slut, og at manden var anholdt.

Flere medier rapporterer, at den anholdte mand blev ført ud af lejligheden af to betjente i bar overkrop og med et hvidt klæde omkring underkroppen.

På Twitter meddelte politiet desuden, at der var blevet skudt med gas på stedet.

Så er vi færdige omkring Toldbodgade i Odense - vi har fat i manden. Ingen er kommet til skade og Toldbodgade er igen åben for trafik. Vi har skudt med gas, så hvis der er nogen, der har hørt skud i området, så er det rigtig nok. Tak for tålmodigheden. — Fyns Politi (@FynsPoliti) 19. september 2018

Vagtchef hos Fyns Politi, Ehm Christesen, forklarer, at politiet rykkede ud til mandens adresse, efter en henvendelse fra en bekymret sagsbehandler, der desuden kunne fortælle, at den 51-årige er psykisk syg.

Politiet tog kontakt til manden, der forklarede, at han var bevæbnet, og derfor valgte politiet at gasse den psykisk syge mand ud af sin lejlighed.

Det er meget sjældent, at politiet bruger gas i Danmark. I perioden 2013-2017 kom redskabet i brug blot 12 gange. Til sammenligning blev politiets skydevåben benyttet 1682 gange i samme periode. Det fremgår af rapporten 'Politiets brug af magtmidler i 2017.'

Ikke bevæbnet - men alligevel sigtet

Beslutningen om at bruge gas mod manden blev truffet af hensyn til både politiets og mandens sikkerhed, forklarer Ehm Christensen.

- Politiet arbejder med nogle forskellige redskaber, når de skal anholde en gerningsmand, og i det her tilfælde har man valgt, at det var ham, der skulle komme til os. Man fylder gas ind i lejligheden, og så kommer han på et tidspunkt ud til os. Det var sikrest for ham og sikrest for kollegaerne, siger han.

Under anholdelsen af den 51-årige mand, kunne politiet konstatere, at han ikke var bevæbnet, men han vil alligevel blive sigtet, oplyser vagtchefen hos Fyns Politi.

- Han bliver sigtet for vold mod polititjenestemand, og vi forsøger nu at få ham tvangsindlagt.

