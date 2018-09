Kirurg anholdt: Kan stå bag hundreder af drugrapes

Efter flere års efterforskning er en amerikansk sag om såkaldt drugrape eksploderet.

To kvinder i Californien anmeldte i 2016 den 38-årige ortopædkirurg Grant Robicheaux og hans veninde, Cerissa Laura Riley, 31, for at have bedøvet og voldtaget dem efter tilfældige møder på restauranter.

Nu frygtes forbrydelserne at være langt mere omfattende og tælle hundreder af ofre.

Våben og stoffer

Tidligere i år ransagede politifolk Grant Robicheaux' hjem i Newport 70 km syd for Los Angeles. Her fandt de både skydevåben og store mængder narko, herunder stoffet GHB, der ofte forbindes med drugrapes.

Men hvad værre var: På Grant Robicheaux' telefon lå 'tusinder og atter tusinder af videoer og billeder', oplyste distriktsanklager i Orange County ved Los Angeles, Tony Rackauckas, på et pressemøde sent tirsdag.

Mange videoer viser kvinder, der ser ud til at være 'så påvirkede, at de hverken kan samtykke eller sætte sig til modværge. De ser dårligt nok ud til at reagere på de sigtedes seksuelle handlinger', sagde anklageren ifølge AP.

Han frygter, at der kan være hundreder af ofre for parret. Derfor leder sagens efterforskere nu efter kvinder, som kan identificeres på billederne.

Cerissa Laura Riley på 31 år spillede ifølge politiet en afgørende rolle i forbrydelserne. Hun var med til at få ofrene til at slappe af. Politifoto

De to sigtede blev anholdt i sidste uge, men løsladt mod en kaution på 100.000 dollars (640.000 kr.) frem til næste retsmøde 24. oktober. Parret jages af amerikanske medier, men er gået under jorden.

Robicheaux har tidligere medvirket i et datingshow på tv kaldet 'Den amerikanske mands datingritualer'. På pressemødet i Orange County viste anklager Robicheaux uddrag af et afsnit, hvor den 38-årige mand optræder iført lægeuniform.

Med klippet ville anklageren demonstrere, hvor tillidsvækkende kirurgen kan virke.

- Vi mener, at de sigtede brugte deres gode udseende og charme for at få ofrene til at slappe af, lød det.

I denne pressemeddelelse fra anklagemyndigheden i Orange County opregnes sigtelserne, der kan give parret henholdsvis 40 og 30 år fængsel.

I det ene af de kendte tilfælde, politiet efterforsker, mødte parret en 32-årig kvinde på en restaurant i Newport og inviterede hende med hjem. Her fik de angiveligt narret kvinden til at indtage flere forskellige stoffer, hvorefter hun ifølge sigtelsen blev seksuelt misbrugt i hjælpeløs tilstand.

Da kvinden vågnede op næste dag, skreg hun højt og alarmerede naboerne. Siden fandt en retskemisk undersøgelse spor efter flere stoffer.

- Kvinder, som har mødt parret, kan have fået en falsk følelse af tryghed, fordi begge er velplejede og ser godt ud.

- Vi er tilbøjelige til at tro på læger, som har aflagt ed på ikke at ville skade andre. Den anden sigtede er kvinde og har haft en afgørende rolle. Som hans veninde var hun med til at få ofrene til at føle sig godt tilpas og trygge, siger Tony Rackauckas.

Tony Rackauckas (tv) er en kendt anklager i USA. Her ses han i august under et retsmøde i sagen mod Joseph James DeAngelo, den såkaldte Golde State-dræber. Foto: Randall Benton/AP

- Vi har hørt om begrebet 'en ulv i fåreklæder'. Men en ulv kan også være iført operationsdragt eller lægekittel, fastslog anklageren ifølge BBC

Han advarede mod forestillingen om, at voldtægtsforbrydere altid 'er klamme, uhyggelige mænd, som springer frem fra et skjul i buskadset og angriber intetanende kvinder'.

- Kendsgerningerne er, at voldtægtsforbrydere kommer fra alle sociale lag og fra alle baggrunde, fastslog Tony Rackauckas, der som distriktsanklager har ført flere spektakulære sager i Orange County ved Los Angeles.