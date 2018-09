Politiet tilfældigt til stede ved drive-by skyderi: Skød mod flugtbil

Politiet affyrede skud mod flugtbil under skyderi på Nørrebro

Politiet har til aften affyret skud på Nørrebro. Det oplyser pressevagten ved Københavns Politi, Rasmus Agerskov Schultz.

- Det skete omkring kl. 19.48. I forbindelse med de seneste dagens hændelser har vi været massivt til stede på Nørrebro. Og det var vi også her til aften, fortæller pressevagten.

Han fortæller, at nogle betjente i den forbindelse blev tilfældige vidner til et såkaldt drive-by skyderi på Haraldsgade.

- De står tæt på en gruppe unge, da en personbil pludseligt kommer kørende. Fra denne bil bliver der affyret skud imod gruppen af unge, fortæller pressebagvagten.

Han ved endnu ikke, hvilket våben, der blev anvendt ved drive-by skyderiet, men han fortæller, at de tilstedeværende betjente trak deres våben og affyrede skud imod personbilen, der kører væk.

- Jeg ved ikke, om bilen er blevet ramt, eller om nogen inde i bilen er blevet ramt, siger pressevagten.

Han fortæller, at der efterfølgende er indbragt en skadet mand på hospitalet.

- Der kan være tale om skudsår, men det kan også være noget andet. Det har ikke overblik over lige nu.

- Betjentene på stedet har ikke set denne mand komme til skade, så jeg kender ikke de nærmere omstændigheder omkring denne del endnu fortæller han.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet cirka en kilometer fra gerningsstedet har fundet en hvid bil af mærket Mini Cooper med knust rude. Han oplyser, at der også er fundet et automatvåben ikke lagt derfra.