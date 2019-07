Ekstra Bladet skrev i går om den 59-årige amerikanske forsker Suzanne Eaton, der i mandags blev fundet død i en grotte på Kreta i nærheden af Chania, efter at hun havde været sporløst forsvundet i en hel uge. Men nu er der kommet en uhyggelig udvikling i sagen. Politiet på Kreta oplyser nemlig nu, at Suzanne Eaton blev myrdet. Retsmedicner Antonis Papadomanolakis, der undersøgte liget, har konstateret, at hun blev kvalt i forbindelse med en forbrydelse.

Politiet på Kreta har derfor nu startet en mord efterforksning. Politibetjente fra drabsafdelingen i Athen er nu rejst til Kreta for at medvirke til efterforskningen af det voldsomme mord.

Det skriver flere medier heriblandt CBS News, The Times, Independent og Bild.

Udover at være en fremragende videnskabsmand, var Suzanne Eaton også en god løber og havde sort bælte i taekwondo. Privatfoto

I starten af sagen fortalte myndighederne kun kortfattet, at Suzanne Eatons lig blev fundet i en grotte. Men nu er der kommet flere detaljer på banen. Det viser sig, at liget blev fundet cirka 60 meter inde i en grotte, der i løbet af Anden Verdenskrig blev omdannet til en bunker, hvor de tyske nazistiske besættelsestropper blandt andet opbevarede store våbenlagre.

Flere græske medier indikerer, at personen, der dræbte Suzanne Eaton, må have et godt kendskab til nazi-bunkeren, der består af et talrigt netværk af lange tunneler. Og netop den tunnel, hvor liget af Suzanne Eaton blev fundet, er faktisk svær tilgængelig. Den er nemlig dækket af et træ ved selve indgangen.

Efterlader sig mand og to sønner

Suzanne Eaton, der er molekylærbiolog på Max Planck Insituttet på universitetet i Dresden i Tyskland, efterlader sig mand og to sønner. Hendes ægtemand er den britiske forsker Tony Hyman.

Umiddelbart efter Suzanne Eatons forsvinden blev hun meldt savnet af sine kolleger. Herefter begyndte politiet og mange frivillige en storstilet eftersøgning i området. Suzanne Eatons ægtemand ,Tony Hymann, og hendes to sønner fløj også til Kreta for at medvirke i eftersøgningen af Suzanne. På Facebook blev der også oprettet en gruppe med navnet 'Searching for Suzanne'.

En udtalelse fra Max Planck Instituttet beskriver, hvor smertefuldt dødsfaldet har været for den myrdede forskers kolleger:

'Vi er meget chokerede og ulykkelige over den her tragiske hændelse. Suzanne var en fremragende og inspirerende forsker. En kærlig hustru og mor. Hun var en god atlet og en vidunderlig person, der var meget elsket af os. Tabet af Suzanne er ubærligt.'

Max Planck Instituttet beskrev ligeledes Suzanne Eaton som en ledende videnskabsmand på sit område, der havde en doktorgrad i mikrobiologi fra Universitetet i Californien. Hun var også en ganske god løber og havde sort bælte i taekwondo.