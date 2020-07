Asfaltarbejder dør i ulykke

En 40-årig mand afgik tirsdag aften ved døden i en arbejdsulykke i Vamdrup nær Kolding.

Det bekræfter vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund overfor Ekstra Bladet.

- Det skete i forbindelse med noget asfaltarbejde, som foregår på vejen, fortæller Lars Grønlund.

- Manden stod bag på lastbilen, mens den bakkede i lav hastighed. Her faldt han så af, kom ind under lastbilen og blev kørt over, fortsætter vagtchefen og tilføjer, at politiet betragter det som en arbejdsulykke.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: Øxenholt Foto

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen klokken 22.36.

- Manden var død, da vi kom frem til stedet, siger Lars Grønlund.

Den 40-årige var ifølge vagtchefen fra Faaborg-Midtfyn på Fyn.

Ifølge TV Syd blev Arbejdstilsynet tilkaldt. Det skal nu på baggrund egne undersøgelser på ulykkesstedet og politiets afhøringer af vidner fastslå, hvad der er gået galt, og om der er sket overtrædelse af foreskrifterne for udførelse af vej- og asfaltarbejde.