Askepot-finte fangede hash-sælger

Alarmen ved Renbæk Fængsel gik i gang, da fire mænd i alderen 21 til 32 år valgte at kaste 46 gram hash og en mobil med oplader indover fængselsmuren.

Det skriver TV Syd.

Syd- og Sønderjyllands Politi sendte flere patruljevogne til området, hvor to af mændene blev anholdt umiddelbart i nærheden af fængslet, mens de resterende to valgte at flygte til fods.

Askepot

En hundepatrulje fik hurtigt poterne i den ene, mens fjerdemanden lykkedes at undgå politiet. Han mistede dog også den ene sko under sin flugt. I ly af mørket valgte han hen ad aftenen at vende hjem.

- Da manden først på aftenen vovede sig hjem til sin bopæl i Haderslev, ventede vi på ham - og ganske rigtigt havde han kun en sko på, så sagen var klar, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær.

De fire mænd er nu løsladt og sigtet for handel med hash og ulovlig kontakt til indsatte i et fængsel.