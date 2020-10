Asylansøger flygtede fra retten

En mand i 20'erne flygtede under et grundlovsforhør i Københavns Byret

En libysk mand i 20'erne flygtede mandag fra Københavns Byret.

Manden blev fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han var sigtet for overtrædelse af sin meldepligt.

Under sagen var der en kort pause, hvor manden så sit snit til at hoppe ud af vinduet. Han landede på en container, der var opstillet af håndværkere cirka halvanden meter under vinduet, og kunne herfra springe videre ned og forsvinde ud på Hestemøllerstræder i Indre By.

- Klokken 12.02 får vi besked om, at en der skulle fremstilles i grundlovsforhør i et ubevogtet øjeblik får held til at komme ud at et vindue og løbe derfra i retning af Rådhuspladsen, siger vagtchef Henrik Brix til Ekstra Bladet.

Udramatisk

De tilstedeværende betjente optog uden held forfølgelsen.

- Det er foregået ganske udramatisk, men det er selvfølgelig ikke ret godt, at en mand, der er i kriminalforsorgen og vores varetægt, kan smutte på den måde, men der var altså et åbent vindue og så var han væk. Han er ikke fundet siden, siger vagtcehfen.

Politiet vurderer, at manden ikke er farlig og oplyser, at man derfor ikke udsender en efterlysning.

Normalt straffes det med bøde, hvis afviste asylansøgere eller kriminelle udviste udlændinge overtræder meldepligten, men under skærpende omstændigheder kan det give ind til et års fængsel.