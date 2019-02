Asylansøgere fik konfiskeret bil: Ville gå til Sverige i nødsporet

Tre asylansøgere på vej mod Sverige fik konfiskeret deres bil ved den dansk-tyske grænse. Herefter forsøgte de at gå til Sverige via nødsporet på motorvejen

En atypisk situation udspillede sig tirsdag på motorvejen i Sønderjylland. Det skriver Jydskevestkysten.

Tre asylansøgere på vej mod Sverige blev stoppet ved grænsen, fordi føreren var påvirket, hvilket fik politiet til at konfiskere bilen. Det skulle dog ikke stoppe dem på deres rejse.

De tre personer ville i stedet gå den lange tur fra den tyske grænse til Sverige i nødsporet.

Ingen muligheder

Det gjorde arbejdet svært for politiet, da de naturligvis ikke måtte gå i nødsporet, men samtidig havde politiet ingen sanktionsmuligheder over for de tre personer.

- Vi kan godt give dem bøder, men de har ingen penge, så de kan ikke betale dem. Tidligere på dagen tog vi den bil, de kørte hertil i, fordi den ene kørte i påvirket tilstand, og da de ikke kunne betale bøden, var vi nødt til at konfiskere bilen som sikkerhed, sagde Bjørn Pedersen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi, til Jydskevestkysten tidligere tirsdag.

Han fortæller desuden, at politiet flere gange havde bedt de tre mænd om at finde en anden rute, men så snart de blev sendt væk, vendte de bare om og gik tilbage igen.

- Vi kan ikke anholde dem, for vi skal have noget at anholde dem for. Vi kan godt tage dem med på stationen og give dem endnu en bøde for at gå på motorvejen. De kan bare ikke betale bøden, og så skal vi løslade dem igen bagefter, det er dét, der er vores udfordring, sagde Bjørn Pedersen.