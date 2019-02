Asylsøger dømt og udvist: Voldtog 16-årig pige

De to havde aftalt at mødes på asylcenter efter at have haft kontakt til hinanden på Snapchat over flere måneder

Den 20-årige asylsøger Abdul Latif blev torsdag idømt to år og seks måneders fængsel og er blevet udvist for bestandigt for voldtægt af en 16-årig pige på et asylcenter i Ribe.

Manden, der kom til Danmark fra Afghanistan i 2016, nægtede sig skyldig og ankede på stedet sin dom.

Voldtægten fandt sted 29. september sidste år på et værelse, som tilhørte en anden asylsøger.

Her havde den 20-årige aftalt at mødes med pigen. De to havde i nogle måneder haft kontakt til hinanden på det sociale medie Snapchat.

Ingen andre var til stede på værelset mellem klokken 19.30 og 20, hvor voldtægten fandt sted. Retten havde derfor alene pigens forklaring og forklaringen fra den 20-årige at forholde sig til.

I retten blev en videoafhøring af pigen afspillet bag lukkede døre. Desuden havde anklager Heidi Colbæk indkaldt tre vidner til at afgive forklaring.

Pigen havde umiddelbart efter voldtægten rettet henvendelse til de tre, og de kunne i retten alle fortælle om det hændelsesforløb, som pigen også over for politiet gjorde rede for.

Domsmandsretten ved Retten i Esbjerg fandt det bevist, at den 16-årige pige både blev truet, skubbet og holdt fast, mens Abdul Latif tvang hende til både vaginalt og analt samleje.

Den 20-årige erkendte, at de to havde haft sex. Men modsat pigen gav han udtryk for, at det hele skete frivilligt og efter gensidig aftale.

Retten lagde ved sin afgørelse vægt på pigens forklaring, som blev vurderet til at være troværdig. Desuden var der ifølge retten en sammenhæng mellem, hvad pigen umiddelbart havde forklaret til de tre vidner, og hvad hun siden har fortalt til politiet under videoafhøringen.

Den 16-årige pige blev tilkendt 60.000 kroner i erstatning.