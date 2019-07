Asylsøger stak af fra politifolk

Politiet beder om hjælp til at finde den 29-årig syriske mand, Ibrahim Salah Jumma, der havde held til at stikke af fra to politifolk ved retsbygningen i Herning i går formiddag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- Han var netop blevet varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør, da han omkring klokken 11.20 løb fra en politipatrulje uden for retten, fortæller politikommissær Michael Schultze fra Udrejsecenter Kærshovedgård.

Manden var blevet fængslet for ikke at overholde sine opholds- og meldepligter på centret.

Netop i disse dage afvikler politiet stribevis af lignende sager i retten, som nærmest afsiger kendelser om varetægtsfængsling på samlebånd.

De kommende to uger er der planlagt flere end 50 lignende sager, hvor de tiltalte eskorteres af to politifolk. Retsmøderne varer typisk 20 minutter.

Prajede privatbil

Efter at være flygtet fra politiet i går, lykkedes det manden at praje en bil under påskud af, at han var forfulgt. Føreren af bilen kørte dog mod politistationen, hvorfor den 29-årige forlod bilen og løb derfra også.

Ibrahim Salah Jumma beskrives som 175 cm høj og almindelig af bygning. Han har kort mørkebrunt hår og sort skæg, og han var ved flugten iført grågrønne joggingbukser, sort tætsiddende læderjakke, sort t-shirt.

På den ene underarm er tatoveret et motiv af en slange eller en sabel, oplyser politiet.