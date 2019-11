Attentat-bil fra granat-angreb brændt af få timer efter politiet efterlyste den

En hvid Seat Leon Van var politiets bedste spor i angrebet på vandpibecafeen Café Arguileh på Amager, der blev raseret af en håndgranat den 14. oktober kl. 02.46.

Men få timer efter at politiet efterlyste bilen offentligt med fotos i tirsdags, blev den brændt af ved 21-tiden i et øde område på Brandhøjgårdsvej i Reerslev ved Hedehusene.

Et vidne så flammer og alarmerede brandvæsen og politi, der konstaterede, at det udbrændte vrag var den efterlyste Seat. Bilen var forsynet med et par nummerplader, der var stjålet fra en anden bil i Solrød-området, oplyser politikommissær Carsten Lerbjerg, afdelingen for Organiseret Kriminalitet.

I går fik politiet bekræftet via stelnummeret, at den udbrændte bil var identisk med den efterlyste Seat Leon Van 2,0 TSI, der blev stjålet natten mellem 4. og 5. oktober fra en parkeringsplads ved Bymuren 171 i Hvidovre.

Set på overvågning

Inden bilen blev offentligt efterlyst, havde politiet brugt mange kræfter på at lede efter den. Videoovervågning fra Café Arguileh viser en lys Seat køre forbi på gerningstidspunktet.

– Sammenholdt med andre oplysninger, så mener vi, at gerningsmændene kørte i Seat’en, siger Carsten Lerbjerg.

De tekniske undersøgelser af fragmenter fra gerningsstedet har bekræftet, at eksplosionen skyldtes en håndgranat, der blev kastet mod den lukkede cafés facade. Ingen personer kom til skade.

– De har valgt at brænde bilen af for at slette spor, men det giver os også nye muligheder. Vi vil gerne vide, hvor bilen har befundet sig fra den blev stjålet og frem til gerningstidspunktet og herefter frem til, at den blev brændt af tirsdag aften. Har den stået i en garage eller på en p-plads? Bilen er lidt speciel, fordi den er ’stylet’, siger efterforskningslederen.

Stormet af bevæbnede mænd

Eksplosionen ved vandpibe-caféen er en af de sprængninger som politiet sætter i forbindelse med bandekonflikten mellem Brothas og NNV-grupperingen, der brød ud i september sidste år.

Personer fra NNV er kommet på vandpibe-caféen og 17. september sidste år forsøgte en flok Brothas-folk, ifølge politiet, at dræbe personer fra NNV på caféen.

En kortege på fire biler med Brothas-folk ankom til Amagerbrogade og tre maskerede mænd med hver sit skydevåben stormede ind på caféen for at lede efter og dræbe NNV-medlemmer. Men der var ikke nogen, så gerningsmændene kørte igen.

Ni Brothas-folk er tiltalt for attentatforsøget i en sag, der omfatter fem drabsforsøg i september sidste år på personer fra NNV-gruppen.

