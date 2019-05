Atter ballade i Pusher Street: Betjent på skadestuen

I den forgangne uge har der to gange været ballade i forbindelse med politiets løbende indsats i mod den organiserede handel med hash i Christianias Pusher Street.

Både mandag og tirsdag blev der anvendt forskellige former for kasteskyts imod betjentene, fortæller Lars-Ole Karlsen, chef for Den Operative Specialafdeling, der står for indsatsen i Pusher Street.

- Begge dage blev der kastet med sten og flasker. Tirsdag var det mere voldsomt. Her blev der også kastet med stakit-dele og andet, fortæller Lars-Ole Karlsen.

Han oplyser, at en betjent i den forbindelse er blevet bidt af en hund, mens en anden nu er sygemeldt efter at været blevet ramt af en træplade i tindingen.

- Han var en tur på skadestuen efterfølgende, oplyser Lars-Ole Karlsen.

- Nu har vi selvfølgelig efterforskning rettet imod ballademagerne. Vi ser med stor alvor på, at der er vold mod politiet fra narkohandlernes side, og vi gør en ekstra indsats for at få anholdt og dømt voldsmændene.

- Vi forventer anholdelser i den forbindelse indenfor den nærmeste fremtid, siger Lars-Ole Karlsen og tilføjer:

- Det er fuldstændigt uacceptabelt med vold imod politiet, sådan som vi har set det mandag og tirsdag, hvor en betjent er kommet til skade og nu er sygemeldt.

- Samtidig er den voldelige opførsel tankevækkende, når det nu klart strider imod en af reglerne i Christianias grundlov.

Han bekræfter, at det lykkedes en person at stikke af fra politiet:

- Der var en, man gerne ville snakke med. Han stak så af. Siden hen er han så blevet anholdt og sigtet for at være del af den organiserede handel med hash, fortæller han.