Audi overhalede patruljebil med 221 km/t.

Det blev dyrt for føreren af en Audi A6, at han valgte at sparke til speederen på motorvej E45 umiddelbart nord for Hobro.

Han blæste tirsdag forbi en af politiets videooperatører, der kørte i en civil patruljebil, der målte Audi'en med en gennemsnitsfart på 221 km/t. over en distance på ti kilometer. Fartgrænsen var 130 km/t.

- Førerretten blev inddraget på stedet – og passageren måtte derfor overtage rattet og køre hjem, siger lederen af operativ færdsel ved Nordjyllands Politi, politikommissær Thomas Ottesen.



Føreren kan desuden, for forseelsen, se frem til en ubetinget frakendelse af førerretten i seks måneder og en bøde i lejet 5-6000 kroner.

Det var en af politiets videobiler, der kører og laver civile færdselsopgaver, der målte bilen omkring klokken 20.09.

- Udgangspunktet er, at de ligger i en form for fri patrulje. Det omhandlende køretøj vælger så at overhale den civile bil, hvor man iværksætter en måling over en længere strækning.

- Vores færdselsindsats er baseret på rigtig meget civilt arbejde. Det er den måde, vi kan komme tæt på og køre ubemærket rundt, så vi kan få målinger som denne her. Det ville aldrig være sket i en uniformeret patruljevogn, for så sætter folk farten ned.

- Hvordan vil du beskrive denne kørsel?

- Bilen kan jo køre det, og det er gået ligeud, men konsekvenserne, hvis det går galt, når man kører over 200 km/t. over så lang en strækning, vil være fuldstændig uoverskuelige og fatale i værste fald. Det er ikke for sjovs skyld, at der står 130 km/t.

Standsningen af bilen foregik udramatisk.

Thomas Ottesen tilføjer, at føreren trods alt slipper relativt nådigt i forhold til, hvis regeringens politiske udspil om vanvidskørsel var effektueret. Her er der blandt andet lagt op til skærpede straffe ved vanvidskørsel, som blandt andet er defineret som kørsel med mindst 200 km/t. uanset hastigheden.

- Det er noget, der har vores fokus, for det er en klar målsætning, at hastigheden skal ned for at få antallet af færdselsdrab nedbragt, fastslår politikommissæren.