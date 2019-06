Audi stanget

Et solouheld på Ringvejen i Køge var tæt på at gå helt galt, da to metalstænger fløj ind gennem forruden

Det så voldsomt ud på Ringvejen i Køge onsdag formiddag.

Føreren af en Audi var involveret i et solouheld, da han på uheldig vis havnede i et hegn, der adskiller de to kørebaner. Efterfølgende blev vedkommendes bil stanget af metalstænger fra hegnet. Heldigvis tyder det på, at han på mirakuløs vis slap billigt.

Ekstra Bladet har talt med Midt- og Vestsjællands Politi, der bekræfter, at der har været et uheld på Ringvejen. Men det er sparsomt med oplysninger.

- Føreren er kørt til sygehuset, men vi ved ikke, hvordan han har det. Politiet er nu færdig på stedet, men jeg kan ikke sige mere, siger kommunikationsmedarbejder Camilla Broholm til Ekstra Bladet.

Ulykken skete klokken 10.12.