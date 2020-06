Australsk mand dømt til døden

En australsk statsborger er blevet dømt til døden i Kina, efter at en domstol har fundet ham skyldig i narkosmugling.

Det fremgår af retsdokumenter fra retten i Guangzhou, skriver CNN.

Der er ifølge The Guardian tale om australieren Cam Gillespie, der blev anholdt i en lufthavn i Guangzhou i det nordvestlige Hongkong i december 2013.

I hans indtjekkede baggage fandt politiet mere end 7,5 kg. metamfetamin.

Australien udtrykker 'dyb sorg'

Det australske udenrigsministerium bekræfter sagen og udtrykker 'dyb sorg' over dommen. Udenrigsministeriets borgerservice oplyser, at man yder konsulær bistand til den dømte.

'Australien er imod dødsstraf i alle tilfælde og mod alle mennesker. Vi støtter en afskaffelse af dødsstraf og arbejder videre herom', oplyser udenrigsministeriet til CNN.

Kina har nogle af verdens hårdeste straffe, når det gælder besiddelse af illegale stoffer, og både kinesiske og udenlandske statsborgere risikerer dødsstraf ved besiddelse af mere end 50 gram, skriver CNN.

Kina har grum 1. plads

Sidste år henrettede Kina flere mennesker end alle andre lande gjorde sammenlagt. Det viser en opgørelse fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Flere udenlandske statsborgere er de senere år blevet idømt dødsstraf i Kina.

I 2017 blev den 36-årige canadiske statsborger Robert Lloyd Schellenberg idømt 15 års fængsel for at have medvirket til at smugle 222 kilo metamfetamin fra Kina ind i Australien. Dommen blev senere ændret til dødsstraf.

Også i april sidste år blev en canadisk statsborger dømt til døden for at have smuglet stoffer.