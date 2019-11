Australsk politi anholder to mænd for at starte skovbrande

Politiet i Australien har natten til torsdag dansk tid anholdt to unge mænd, som mistænkes for at have startet skovbrande på den australske østkyst.

I delstaten Queensland har politiet anholdt en 16-årig dreng, som mistænkes for at have startet en voldsom brand.

Det skriver det australske nyhedsbureau AAP ifølge The Guardian.

Den 16-årige er ikke blevet officielt sigtet for ildspåsættelse, men han vil blive sendt videre i retssystemet for mindreårige i delstaten.

Den brand, som teenageren mistænkes for at have startet, har ødelagt mindst 14 hjem samt flere biler og skure.

Politiet i delstaten New South Wales har samtidig anholdt en 20-årig mand, der mistænkes for at have startet skovbrande syd for Sydney.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet dpa.

Politibetjente og redningsarbejdere var kaldt ud for at hjælpe en 61-årig mand, der sad fast i et træ, efter at han havde været ude at paraglide.

Da politiet ankom til stedet i byen Balgownie ved Wollongong, der ligger omkring 80 kilometer syd for Sydney, kunne de lugte røg.

I nærheden opdagede betjentene et bushområde, der var i brand, lyder det i meddelelsen.

Her fandt politiet den 20-årige mand, som de mener forsøgte at puste yderligere liv i flammerne.

Han er blevet anholdt og sigtet for ildspåsættelse. Han skal for en domstol den 3. december.

Mere end 150 kvadratmeter natur var allerede blevet brændt af, da politiet nåede frem til bushbranden.

Der er i denne uge udstedt afbrændingsforbud i hele New South Wales på grund af den ekstreme brandfare, der præger delstaten i disse dage.

Mere end 1,1 million hektar land er blevet brændt af eller brænder fortsat på den australske østkyst.

Det samlede dødstal efter de voldsomme brande er torsdag steget til fire.