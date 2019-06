Australsk politi ransager tv-station i jagt på læk

Føderalt politi forsøger at stoppe læk af fortrolige oplysninger, men kritiseres for at krænke pressefriheden.

Australsk politi har onsdag morgen dansk tid ransaget kontorer tilhørende den statsejede tv-station ABC.

Det sker i forbindelse med efterforskningen af en række læk af fortrolige oplysninger om australske specialstyrkers mulige medvirken til drab på civile i Afghanistan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det føderale politi i Australien (AFP) udtaler, at man har gennemført ransagningen i ABC's kontorer i storbyen Sydney.

Ransagningen kommer bare dagen efter, at politiet ransagede et privat hjem tilhørende en redaktør i mediekoncernen NewsCorp. AFP siger dog, at de to ransagninger ikke er relaterede.

Ifølge politiet var ransagningen godkendt af en domstol på baggrund af beviser, der "begrunder en mistanke om, at der er blevet begået noget strafbart".

Ifølge ABC har ransagningen forbindelse til afsløringerne om det australske militær, der blev offentliggjort i 2017.

Ransagningen tirsdag drejer sig om en artikelserie om den australske efterretningstjenestes ønske om at overvåge private emailadresser, bankkonti og tekstbeskeder, skriver lokale medier.

- Det er højst usædvanligt, at man opererer på denne måde over for et medie, siger ABC's direktør, David Anderson, i en udtalelse.

- Det rejser legitime spørgsmål om pressens frihed og mulighed for at kigge magthaverne ordentligt efter i sømmene, når det kommer til national sikkerhed.

Tirsdag kaldte NewsCorp ransagningen af redaktørens hjem for "vanvittig og hårdhændet" samt en "farlig form for intimidering".

Den Australske premierminister, Scott Morrison, siger ifølge nyhedsbureauet AP, at det er politiets opgave at undersøge mulige ulovligheder og efterforske ulovlige læk.

Han understreger, at han værner om pressefriheden, men at der er regler for brugen af fortrolige oplysninger.