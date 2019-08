Avis: Truede norsk milliardær med drabsvideo

Familien til den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen fik et grusomt ultimatum i forbindelse med hendes forsvinden sidste år:

Betal løsesum eller hun vil blive dræbt for rullende kamera - og videoen offentliggjort på internettet.

Sådan stod der i et afpresningsbrev, som ægtemanden Tom Hagen fandt i parrets fælles hjem i Lørenskog uden for Oslo, skriver VG.

Tom Hagen meldte sin kone savnet 31. oktober 2018.

Det er siden kommet frem, at brevet også indeholdt krav fra kidnappere om en løsesum på ni millioner euro i kryptovaluta (67,5 millioner danske kroner).

Nu afslører VG nye detaljer fra det flere sider lange, maskinskrevne brev.

Ifølge den norske avis skrev afsenderen, at man ville filme og offentliggøre en video af drabet på Anne-Elisabeth Hagen, hvis Tom Hagen ikke betalte det krævede beløb.

Norsk politi tog truslen så alvorligt, at myndighederne holdt efterforskningen af sagen hemmelig i ti uger.

Frygten var angiveligt, at gerningsmænd ville teste en ny, makaber 'forretningsmodel', hvor en henrettelsesvideo skulle offentliggøres for at statuere et eksempel, skriver VG.

Politiinspektør Tommy Brøske afviser at kommentere avisens oplysninger, men han bekræfter, at politiet fra start så med stor alvor på truslen.

– Der var en alvorlig trussel på liv og legeme, og vi tog straks truslen alvorligt. Derfor valgte vi også at holde lav profil omkring efterforskningen i de første uger, siger Brøske til avisen.

Norsk politi har slået fast, at der hverken er beviser for, at Anne-Elisabeth Hagen er død eller i live.