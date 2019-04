Båd fundet: Mand druknet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En mand er mandag formiddag fundet død i strandkanten ved Nakke, der ligger mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Det er Nordsjællands Politi, der lige nu undersøger, hvad der er sket, og her oplyser man, at man har fundet en båd ved Lynæs Havn.

Politikredsen skriver videre på Twitter, at det ikke kan afvises, at der er en sammenhæng mellem de aktuelle fund og det faktum, at en båd med en far og to børn søndag morgen forsvandt efter at være sejlet ud fra Frederiksværk.

Faderen og de to børn sejlede 'ud på en hyggetur' søndag morgen omkring klokken 8.20.

Siden er der ingen, som har hørt fra dem. Politiet er ikke bekendt med, hvilken rute de skulle ud på, hvorfor man både leder syd og nord for Frederiksværk.

De pårørende er endnu ikke underrettet, og derfor vil politikredsen ikke fortælle yderligere eller bekræfte, om der faktisk er en sammenhæng mellem de to sager.

Helikopter og redningsbåd

Ifølge øjenvidner på stedet, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, er der redningshelikopter og redningsbåde i området.

Helikopteren er landet ved Nakke, fortæller øjenvidnet.

Ekstra Bladet følger sagen ...