Båd fyldt med migranter kæntrer i ny ulykke i Middelhavet

En båd med flere end 50 personer om bord er kæntret ud for Libyens kyst.

Det oplyser FN's Flygtningeorganisation (UNHCR) lørdag.

Det er den seneste i en række af ulykker, der involverer migranter, der forsøger at nå til Europa via Middelhavet.

Uvished

En talsmand fra Libyens kystvagt oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at en patruljebåd er sendt afsted. Der er dog ikke givet yderligere oplysninger.

Det nordafrikanske land Libyen er et af de mest hyppige afgangslande for afrikanske migranter, der i båd flygter fra fattigdom og krig med kurs mod Europa og ofte Italien.

Mange af bådene bliver opsnappet af den libyske kystvagt.

Ayoub Gassim, der er talsmand ved kystvagten, siger ifølge nyhedsbureauet AP, at ulykken skete ud for byen Misrata i det vestlige Libyen. Det skriver nyhedsbureauet NTB. Redningsmandskab var lørdag på vej til stedet.

Alarm Phone, der er en uafhængig støttegruppe for personer, der prøver at krydse Middelhavet, siger, at "omkring 56 liv er i fare".

'Bange for at dø'

Migranter har angiveligt ringet til gruppen fra båden, som sejlede af sted mod Europa for flere dage siden. Det skriver NTB.

- De råber desperat på hjælp og er bange for at dø, meddeler Alarm Phone.

Den libyske kystvagt har stoppet adskillige både i Middelhavet og spærret over 5000 personer fra Eritrea, Etiopien, Somalia, Sudan og en række andre lande inde i lejre, hvor de holdes under trange kår.

FN og flere menneskerettighedsgrupper har gentagne gange advaret om de umenneskelige forhold i lejrene.