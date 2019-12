Båd i brand i havn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Natten mellem lørdag og søndag er en sejlbåd på cirka 13,7 meter gået i brand i Holbæk havn.

Det fortæller Midt- og Vestsjællands politi.

- Vi får anmeldelsen klokken 00:58 om, at en 45 fods sejlbåd står i brand. Vi sender selvfølgelig patruljer og brandvæsen til stedet, fortæller vagtchef Thomas Hartmann til Ekstra Bladet.

Det har endnu ikke været muligt for politiet at komme ud på selve båden, fordi brandslukningen i vandet har skabt forhold, som har gjort båden svær at tilgå.

Politiet har været i kontakt med ejeren af båden, som ikke selv har opholdt sig på båden umiddelbart før branden.

- Hverken han eller andre er om bord, så vi mistænker ikke, at der er nogen derude.

Politiet ved endnu ikke, hvordan branden er opstået. Dette skal undersøges nærmere, når båden kan tilgås.

- Vi udelukker hverken det ene eller det andet, det kan være påsat eller et hændeligt uheld, siger vagtchef Thomas Hartmann.