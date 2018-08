Båd kæntret ud for Hvide Sande

En redningsaktion med båd og helikopter udspillede sig her til morgen, da en sejlbåd kom i havsnød ud for Hvide Sande i Vesterhavet

Nødblus blev affyret omkring kl. 7 fra en sejlbåd i Vesterhavet, der var kommet i problemer i det voldsomme vejr. En person på stranden så nødblusset og kontaktede derfor politiet, der bad forsvaret om hjælp.

- Vi sendte en båd og en helikopter afsted mod båden, der blev kastet godt rundt derude, siger Klaus Thing Rasmussen, vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter.

'Kæntrede fuldstændig'

Det voldsomme vejr gjorde det svært for redningsfolkene at komme til båden, og den endte da også med at kæntre, fortæller vagtholdslederen.

- Han kommer faktisk selv i land, da den kæntrer fuldstændig. Men vi har øjne på ham, da det sker, og han kommer sikkert ind.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi var båden cirka 200-300 meter fra kysten, da nødblusset blev affyret. Trods en tur i vandet, har manden det efter omstændighederne det godt.

- Han er selvfølgelig rystet, men han er blevet tilset af en ambulance og har det godt, siger Klaus Thing Rasmussen.

Båden ligger nu på siden, men på så lavt vand, at den ikke synker. Dermed udgør den på nuværende tidspunkt ikke en miljøfare, hvorfor der ikke vil blive forsøgt at bjærge båden, før vinden er løjet af.