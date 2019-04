Bådtragedie: Far og børn fundet døde

En far og hans børn er fundet døde, efter at de søndag morgen sejlede ud i en båd fra havnen i Frederiksværk.

Det bekræfter Nordsjællands Politi, som for kort tid siden har underrettet de pårørende, på Twitter.

Faderen og hans to børn på 11 og 13 år sejlede ud på en hyggetur søndag morgen omkring klokken 08.20. Siden har ingen hørt fra dem, og da de ikke vendte hjem, slog familien alarm.

Den nu afdøde far blev fundet død i strandkanten ved Nakke, der ligger mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig i Nordsjælland ud til Isefjorden. Børnene er ifølge Ekstra Bladets oplysninger blevet fundet ikke langt derfra. Man har også fundet en båd ved Lynæs Havn.

Far og hans to børn er fundet døde, efter at de søndag morgen sejlede ud fra Frederiksværk Havn. Båden er fundet i Nakke Havn. Foto: Mathias Øgendal

Faderen havde ikke fortalt nogen, hvor de agtede at sejle hen, og det gjorde ikke den storstilede redningsaktion nemmere.

Politi og redningsmandskab har siden søndag ledt efter far og børn med både, helikoptere og dykkere i Roskilde Fjord - både syd og nord for Frederiksværk.

Eftersøgningen af den lille familie har blandt andet baseret sig på meldinger fra skibe og både på vandet. De har meldt ind, hvor faderen og børnene ikke er set, så man har kunnet indskrænke søgeområdet.

Den bekymrede familie meldte far og to børn savnede, og en stor redningsaktion blev sat i gang. Foto: Mathias Øgendahl/ Pressefotos.dk

Øjenvidner fortæller til Ekstra Bladet, at der mandag både har været redningshelikopter og redningsbåde i området.

- Der har ikke været blæsevejr i området. Men vi arbejder ud fra en teori om, at de kan have fået motorstop mellem Rørvig og Hundested. Der var søndag en meget kraftig nordgående strøm, og båden kan derfor være drevet nordpå. Vi har også været inde på flere småøer for at se efter de savnede der, sagde vagtchef Martin Bakke fra Nordsjællands Politi tidligt mandag morgen til Ekstra Bladet.

