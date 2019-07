Baby død efter knivoverfald: Nu frigiver politiet billeder

26-årige Kelly Mary Fauvrelle var gravid i ottende måned, da hun blev overfaldet et stukket ihjel i sit hjem i den sydlige del af London lørdag 29. juni.

Hendes baby, som familien senere navngav Riley, kom til verden på gerningsstedet. Lige siden har den nyfødte dreng været indlagt på et hospital, men onsdag morgen oplyser Scotland Yard, at Riley er død.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt The Sun, Sky News og BBC.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Læger kæmpede for at holde Kellys søn Riley i live. Privatfoto

Dødsfaldet sker, samtidig med at politiet i London har offentliggjort billeder af en mand, der i første omgang ses gående mod Kelleys hjem og få minutter efter løbe derfra.

Ifølge politiet ankommer manden til Kellys hjem omkring klokken 3.15, og bare ti minutter senere løber han i modsatte retning.

- Frigivelsen af videoen er det næste skridt i, hvad der har været en hektisk og udfordrende efterforskning.

- Vi er nødt til at få denne mand identificeret så hurtigt som muligt, om ikke andet så for at udelukke, at han har noget med drabet at gøre, fortæller vicekriminalkommissær i drabsafdelingen hos Londons politi Mick Norman.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kelly Mary Fauvrelle uploadede den gode nyhed om sin graviditet på Facebook. Privatfoto

Han opfordrer samtidig vedkommende i videoen til at kontakte politiet.

Mike Norman fortalte samtidig, at politiet endnu ikke ved, om Kelly og hendes drabsmand kendte hinanden i forvejen, men at man holder alle muligheder åbne.

- Vi har forsikret Kellys familie - og jeg vil også gerne forsikre de lokale borgere og den bredere offentlighed også - om, at vi gør alt I vores magt for at finde gerningsmanden.

- Det er vigtigt, at vi i efterforskningen får det fulde overblik over Kellys liv og de mennesker, hun var i kontakt med, men jeg er også nødt til at overveje andre muligheder.

Mick Norman opfordrer borgere, der måtte have brugbare informationer, til at kontakte politiet.