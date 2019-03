Baby død i brandvarm bil: Bedstemor røg cannabis

Hvad der ellers skulle være en kort køretur, udviklede sig til en forfærdelig tragedie.

Tilbage i 2015 i New Zealand skulle Donna Catherine Parangi aflevere sit otte måneder gamle barnebarn, Isaiah Neil, til forældrene.

Men i stedet for at aflevere lille Isaiah Neil til forældrene, valgte bedstemoren at forlade drengen i en brandvarm bil. Den 58-årige bedstemor ville hellere ryge sig skæv med forældrene.

Flere timer efter fandt man drengen livløs i bilen.

En obduktion viste, at Isaiah Neil døde af hjertestop efter at have været indelukket i bilen, som stod parkeret i den bagende sol.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail og NZ Herald.

Sigtet

Siden tragedien har bedstemoren og forældrene, Neil og Te Whetu, været i politiets forvaring.

Mandag stod de alle foran retten.

Her fortalte bedstemoren, at det var hendes valg at lade sit otte måneder gamle barnebarn blive i bilen. Isaiah skulle angiveligt have sovet tungt, så hun ville ikke vække ham.

Ifølge det New Zealandske medie var den lille dreng allerede syg og havde døjet med influenza op til sin død.

Det var faderen, som fandt sit barn i den overophedet bil. Han tog Isaiah med ind i deres hjem, hvor de havde røget cannabis, og prøvede at vække ham.

Men det var sent. Isaiah Neil var allerede død.

Forældrene og bedstemoren blev alle sigtet for drab.

På vej ud af retssalen skulle bedstemoren, Donna Catherine Parangi, angiveligt have sagt til den siddende jury:

- I skal have mange tak.