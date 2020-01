Baby død i rygsæk: Lå timevis i bilen

Ti måneder gamle Marion Jester-Montoya blev efterladt i en rygsæk i Trevor Rowes bil, mens han var på arbejde. Efter sigende tjekkede Rowe til barnet løbende, men efter frokostpausen opdagede han, at det ikke trak vejret.

Barnet lå angiveligt i rygsækken i over fem timer, kan blandt andre Los Angeles Times berette.

Barnet lå angiveligt i rygsækken i over fem timer, kan blandt andre Los Angeles Times berette.

En af gangene, 27-årige Trevor Rowe tjekkede til barnet, lagde han ifølge det amerikanske medie mærke til, at der lød en svag gråd fra tasken. Alligevel lagde han tasken tilbage i bilen, og tog tilbage på arbejde.

Mediet kan også berette, hvordan det lille barn skulle være blevet 'stoppet ned i tasken og dernæst anbragt foran passagersædet i bilen'.

Da han senere kom tilbage og fandt ud af, at barnet ikke trak vejret, ringede han til alarmcentralen, og gik i gang med sit forsøg på at genoplive hende. Men det var for sent.

På hospitalet blev Marion Jester-Montoya erklæret død.

