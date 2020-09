Baby døde i trafikulykke: Bilist får betinget dom

En i dag 26-årig bilist slipper med betinget dom for en alvorlig ulykke for snart to år siden, hvor en pige på halvandet år mistede livet ved Storebæltsbroen.

Det har Østre Landsret afgjort torsdag, oplyser anklager Lone Hesselmark.

Vejbanen ved lavbroen var fedtet og glat natten til den 18. november 2018, fordi en lastbilchauffør havde spildt minkfoder bestående af fiskerester og indvolde på motorvejen i forbindelse med en hård opbremsning.

I det glatte føre skete der en alvorlig ulykke. Den 26-årige bilist ramte ind i en anden personbil, hvor en babypige døde. Hendes far brækkede ryggen.

I byretten blev lastbilchaufføren idømt fængsel i tre måneder, mens bilisten fik en straf på 30 dages ubetinget fængsel for uagtsomt manddrab.

Bilisten ankede dommen, og det var en enig landsret, der torsdag stadfæstede den.

- Der var en lille ændring. I byretten var han ikke interesseret i at udføre samfundstjeneste, men det havde han nu ændret holdning til i landsretten.

- I forhold til beviserne lagde landsretten vægt på de samme forhold som byretten, nemlig at flere af de forankørende havde aktiveret havariblink, og der var en skiltevogn, som også havde aktiveret lys.

- Den tiltalte burde derfor have indset, at han skulle have haft en høj grad af opmærksomhed på grund af de her advarsler og derfor have nedsat sin hastighed, siger anklageren.

Dommen blev derfor gjort betinget, hvilket betyder, at bilisten ikke behøver at afsone straffen, så længe han udfører samfundstjeneste.

Ifølge Kriminalforsorgen kan en person udføre mellem 30 og 300 timers samfundstjeneste i forbindelse med en dom.

Her skal den dømte arbejde for enten en offentlig institution eller en institution, som har et almennyttigt formål.

Arbejdet skal udføres i den dømtes fritid, så vedkommende kan blive boende hjemme og passe sit almindelige arbejde.

Hvis den dømte ikke overholder vilkårene for samfundstjenesten, kan det ende med, at den dømte i stedet skal afsone sin straf.