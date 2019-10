Baby faldt ud af vindue: Bedstefar anklaget for mord

Chloe Wiegand faldt i døden, efter at den atten måneder gamle baby var for tæt på et åbent vindue på et krydstogtskib

Tragedien for den amerikanske familie, der mistede deres 18 måneder gamle datter i juli, synes ikke at have en ende.

Myndighederne i Puerto Rico har netop anholdt bedstefaren til barnet, der faldt ud af et vindue på et krydstogtskib, og sigtet ham for manddrab.

Det skriver flere amerikanske medier her i blandt NBC.

Anello Salvatore havde placeret barnebarnet Chloe Wiegand tæt på et åbent vindue, som han ellers troede var lukket. Kort efter faldt den lille pige elleve etager ned og døde.

- De her anklager er at hælde salt i et åbent sår for den sørgende familie, fortæller Michael Winkleman, der er advokat og repræsenterer familien i et civilt søgsmål.

- Dette var helt klart en ulykke, og det er familiens mål at sikre, at dette her aldrig sker igen for nogen andre. Havde krydstogtskibet fulgt nogle simple retningslinjer for sikkerhed ved vinduerne, ville det her aldrig være sket, fortæller han.

Bebrejder skibet

Forældrene til barnet har udtalt, at de ikke kan forstå, hvorfor der var et åbent vindue på ellevte etage på skibet, og at skibet har skabt en stor fare, der endte med koste deres barn livet.

Moderen har også forsvaret bedstefaren i et interview med Today.

Her forklarede hun, at han ofte har holdt barnebarnet op ved et vindue ved fx en ishockey-kamp, og at han aldrig har sat nogle af sine børnebørn i en farlig situation før.

- Han var helt hysterisk efter, det skete. Han blev ved med at sige til os, at han havde været sikker på, at der var glas foran vinduet, og at han vil blive ved med at græde over det, fortalte moderen.

Bedstefaren skal i retten i november.