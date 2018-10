Babysitter anmeldt til politiet fordi han var sort

Som mandlig babysitter har man i forvejen måske ikke verdens nemmeste job, men for Corey Lewis, Georgia, tog søndagens arbejde alligevel en ekstra ubehagelig drejning.

Her passede han i sit firma 'Inspired By Lewis' to søskende på ti og seks, men efter en tur i gigant-supermarkedet 'Wallmart', blev Corey stoppet af politiet.

Årsagen var, at en kvinde, der havde fulgt efter Corey og de to børn, havde ringet 112, fordi hun var bekymret, 'da Corey var sort'.

Det skriver adskillige medier blandt andet Fox News, CBS og ABC News.

Du kan se episoden, hvor politiet konfronterer Lewis i videoen øverst i artiklen

Politiet tilkaldt

En politimand fra Cobb Country Police mødte efterfølgende op ved Lewis hjem, hvor han blandt andet afhørte børnene, der begge bekræftede, at de bare blev passet.

Først da politimanden fik fat på forældrene, David Parker og Dana Mango, blev situationen afsluttet.

- Jeg spurgte politimanden om årsagen til, at han var blevet tilkaldt, var, at en afro-amerikansk mand havde kørt bil med to hvide børn. Han svarede: Desværre frue, ja, det er præcis, hvad der er sket, siger Mango til CBS.

Hun bekræfter desuden, at de to børn deltager i et af Lewis mentor-programmer, hvorfor at man havde arrangeret, at han skulle passe dem.

Kvinden, der anmeldte Lewis identitet, er ukendt.