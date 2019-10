Babysitter sparkede baby-tvillinger

Den kun 21-årige babysitter McKenna Newell blev afsløret på fersk gernings af et overvågningskamera, mens hun sparkede og slog to kun fem måneder gamle tvillingepiger i et hus i byen West Valley City i den amerikanske stat Utah. McKenna Newell dækkede også både mund og næse på de to små babyer for at dæmpe deres gråd.

Tidligere i denne måned faldt dommen for den usædvanlige vold. McKenna Newell blev idømt 30 dages ubetinget fængsel samt betinget fængsel i 36 måneder, efter at hun selv havde erklæret sig skyldig i børnemishandling.

I forbindelse med dommen skal den 21-årige babysitter også betale en bøde på 33.000 kroner samt udføre 500 timers samfundstjeneste.

Det skriver flere medier heriblandt Fox Baltimore, KUTV og Daily Mail.

Ifølge retsdokumenter kan man i videoen se den 21-årige babysitter lægge et tæppe over en af tvillinge-pigernes ansigt for at dæmpe hendes skrig. Hun løfter derefter den lille pige op af en baby-seng og ryster hende, før hun lægger hende ned i sengen igen.

Nogle sekunder efter fjerner hun babyen igen og holder hende, indtil hun stopper med at græde. Herefter placerer hun babyen på gulvet ved siden af sin tvillinge-søster.

Da babyen begynder at græde igen, sparker McKenna Newell det lille barn på ribbenene og slår hende på benene, før hun udsætter tvillinge-søsteren for den samme behandling.

Flov over sine handlinger

Da babysitteren tidligere på året henvendte sig til myndighederne, fortalte hun, at hun havde været frustreret og ikke anede, hvad hun skulle gøre. Hun indrømmede, at hun var babysitteren i videoen. Hun var meget flov over sine handlinger, men påstod, at hun ikke kunne huske, at hun havde begået vold mod tvillinge-babyerne.

Politi-chefen JC Holt har i forbindelse med sagen udtalt følgende:

'Det er vores værste frygt som forældre, at netop sådan noget her sker mod vores børn, især når volden kommer fra nogen, som man har sat til at passe på børnene'.

'Det kan ikke undskyldes, og det er på igen måde okay', fortæller JC Holt og tilføjer, at børnene ikke kom alvorligt til skade i forbindelse med episoden og hurtigt blev udskrevet fra et børnehospital, hvor de var blevet undersøgt.