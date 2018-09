Babysittere anholdt: Tvang Downs-dreng til at ryge hash

To babysittere, der optog sig selv udsætte en dreng med Downs syndrom for diverse former for mishandling, har gjort både drengens forældre og folk på sociale medier rasende.

Drengen, otteårige Bricen fra byen Aztec i den amerikanske stat New Mexico, bliver i den ene video tvunget til at ryge cannabis af sine to barnepiger. I en anden video får han kastet en tom 20 liters vandflaske i hovedet, skriver lokalmediet KRQE.

- Han er den mest hjertelige, omsorgsfulde lille dreng, og det forarger mig, at de kan finde på at gøre det mod ham. Især når den ene af dem selv er gravid, siger Bricens mor Amanda Greenhaus.

De to 19-årige babysittere, Dallas Baron og Lindsey Moss, blev anholdt i juni måned, efter politiet blev opmærksom på videoerne, som skulle være filmet i 2017.

Flere videoer med mishandling

Det var dog først i sommeren 2018, da en ven af familien gjorde opmærksom på videoerne, at politiet blev involveret.

Ifølge Amanda Greenhaus har hendes søn ikke noget sprog, hvorfor hun ingen ide havde om den behandling, som hans barnepiger udsatte ham for.

Hun fortæller, at der findes yderligere tre videoer hvor Dallas Baron og Lindsey Moss mishandler lille Bricen. I to af dem får han smækket en dør lige i ansigtet.

- I den sidste får han mast en ispind ned i halsen. De holder ham fast, og han kan ikke trække vejret.

Politiet i Aztec oplyser på Facebook, at de to 19-årige kvinder er sigtet for en række ikke nærmere specificerede lovovertrædelser. Deres sager kører lige nu for retten.