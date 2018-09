Babytøj og lyserøde børnesko fundet i massegrav i Mexico

Små børnebukser og lyserøde sandaler er blandt de personlige ejendele, som er fundet i en massegrav i Veracruz, Mexico, der er plaget af narkokriminalitet.

Det chokerende fund viser, at ingen går fri uanset alder, når de kriminelle bander udfører deres grusomme hævntogter.

De mexicanske myndigheder har netop offentliggjort billeder af børnetøj og -sko, der blev fundet på ligene, skriver Associated Press.

Myndighederne har siden fredag offentliggjort hundredvis af billeder for at give pårørende en chance for at identificere deres kære.

Denne lyserøde sandal blev fundet i massegraven. Foto: AP

Størrelsen på tøjet vidner om, at helt små børn er begravet i massegraven: AP

Politiet fortalte i begyndelsen af september, at man havde fundet massegrave i Veracruz med 166 kranier. Indenrigsministeriet har siden opjusteret antallet til 174.

Fundet af gravene er et af de største hidtil i Mexico, hvor narkokarteller jævnligt graver ofre ned på hemmelige steder.

Tip fra vidne

Ifølge statsanklager Jorge Winckler er ligene begravet for mindst to år siden, skriver Associated Press.

Anklagemyndigheden fandt området, efter at et vidne tippede dem om, at ’hundredvis af lig’ skulle være begravet på stedet.

Efterforskere har brugt droner og jordradarer til at lokalisere gravene. Foto: AP

Fundet af børnetøj i massegravene er usædvanlig. Tidligere har kriminelle bander ladet kvinder og børn slippe med livet i behold. Sådan er det ikke mere.

- Vi har nået et punkt, hvor volden rammer enhver person, der bare er i vejen, siger sikkerhedsanalytiker Luis Leal til Associated Press.

Foto: AP

Foto: AP

Det er ikke første gang, at myndighederne i Mexico har fundet massegrave.

I 2016 og 2017 fandt efterforskere i Veracruz 253 kranier og lig i gravsteder uden for delstatens hovedstad. I 2011 fandt politiet 263 lig i massegrave i den mexicanske delstat Durango.

Sidste år blev knap 30.000 mennesker dræbt i Mexico.