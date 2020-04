Bad mand om at holde afstand: Fik tæv

En hyggelig tur ved åen i Aarhus udviklede sig kedeligt for en 25-årig mand.

Manden sad sammen med sin ven i Mølleparken, da en ukendt mand pludselig satte sig imellem dem og slyngede armene rundt om dem.

Men da den 25-årige bad ham om at holde afstand, så endte han med at få tæv.

'Da de to venner rejste sig for at gå fra stedet, slog den 28-årige pludseligt den 25-årige hårdt i ansigtet med en knytnæve og efterfølgende gav han ham også et slag på kroppen. Herefter sagde den 28-årige til den 25-årige, at han skulle være glad for, at han ikke var blevet skudt i brystet.', skriver politiet.

Offeret kom ikke alvorligt til skadet, og efterfølgende ankom en patrulje til stedet, og de fik anholdt den 28-årige mand.

Men han var ikke færdig. På vej ind på stationen råbte den 28-årige 'Gestaposvin' efter betjentene.

Derfor fik han ud over sigtelserne for vold og trusler også en sigtelse for at fornærme politiet.