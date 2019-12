Bad støjende par dæmpe sig - så gik de amok

En mand ville mægle mellem et par, der var oppe at toppes - så rottede de sig sammen mod ham

Lørdag aften anmeldte en 19-årig mand et husspetakel i en lejlighed i Viborg, hvor et par skændtes højlydt.

Mens manden ventede på politiet, besluttede han sig for at bede parterne om at dæmpe sig.

Mandens forsøg på at mægle mellem parterne udviklede sig dramatisk, fortæller Midt- og Vestjyllands politi til Ekstra Bladet.

- Han går hen for at sige til dem, at nu skal de lige falde lidt til ro, for de larmer i hele opgangen, og så bliver parret åbenbart enige om, at det er ham, der er den dumme, fortæller vagtchef Jens Claumarch til Ekstra Bladet.

Manden blev truet på livet med en kniv og blev stukket ud efter flere gange, men han blev ikke ramt af kniven. Manden med kniven fik herefter fat i den 19-årige, og så gik parret ellers løs på ham i fællesskab, men blev stoppet, da politiet ankom til stedet.

Kvinden forventes at blive løsladt men sigtet for vold. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør søndag omkring middag sigtet for vold og trusler.