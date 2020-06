Badegæster strømmer til havnebade: Politiet er klar med bødeblokken

Årets anden rigtige sommerdag er over os, og det har endnu engang fået mange københavnere til at tage plads ved byens havnefronter.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix til Ekstra Bladet.

- Vi er til stede ude i byen, hvor vi prøver at vejlede efter de gældende regler. Det ser ud til, at folk er flinke til at overholde afstandskravene, siger Henrik Brix.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Grupper af op til 10 må samle sig, men man skal holde mindst en meters afstand til næste gruppe. Foto: Aleksander Klug

Mange badegæster samlet på lidt plads fik mandag politiet til at udstede et decideret forbud mod at opholde sig ved Sandkaj og Göteborg Plads i Nordhavn.

Bryder man forbuddet, risikerer man at få en bøde på 2500 kroner. Indtil videre har politiet dog ikke haft bødeblokken fremme.

- Vi har mig bekendt ikke brugt bødeblokken endnu. Med dialogen er vi nået langt. Det gælder også i nattelivet, hvor man ellers kan have tendens til at glemme afstandskravene, lyder det fra vagtchefen.

Kan hurtigt ændre sig

Tidligere tirsdag lød det ellers fra ledende politiinspektør i Københavns Politi Peter Dahl, at den 'dialogbaserede indsats' ikke var nok. Men noget tyder altså på, at de badeglade københavnere har taget politiets meldinger til sig.

Selvom mange mennesker er samlet de samme steder, overholder de fleste nemlig kravet om at have en meter i mellem sig, er meldingen fra vagtchefen.

- Vores patruljer melder tilbage, at det ser fint ud, men det er klart, at situationen hurtigt kan ændre sig, fordi folk hele tiden kommer til. Derfor er vi også ekstra til stede på de såkaldte hotspots, siger Henrik Brix.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiets patruljer melder tilbage, at folk er gode til at holde afstand. Foto: Aleksander Klug

Sløjfer forbud

Også på Vestegnen ser folk ud til at overholde reglerne. Derfor har politiet tirsdag besluttet at ophæve tre af politikredsens fire hotspots.

Det gælder de grønne områder ved Bagsværd Sø i Gladsaxe Kommune, i Elverparken i Herlev samt ved parkeringspladsen foran Brøndby Stadion.

- Vi har ført mange tilsyn med vores hotspots for at undgå, at mange små grupper går hen og bliver en stor forsamling – og generelt har vi set gode takter og omtanke. Derfor sløjfer vi nu tre af områderne, siger politidirektør Kim Christiansen i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Parate med bøder

Politidirektøren opfordrer alle til at tænke nøje over, hvor man tager hen, holde afstand og undgå at for mange stimler for tæt sammen. Sker det ikke, er politiet klar med bødeblokken.

- Begynder vi at se forsamlinger eller uhensigtsmæssig adfærd visse steder, så er vi klar til at indføre nye hotspots – og bryder nogen de regler, der skal bremse coronavirus i vores samfund, er vi også parate med bøder, siger Kim Christiansen.