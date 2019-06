Bænk og dukke skulle ytre had mod homoseksuelle og indvandrere

En regnbue-bænk for mangfoldighed i Aarhus og en 'migrant-dukke' i Randers blev brugt til at markere ny-nazisters modstand mod indvandring og det, de kalder 'unaturlig livsstil'

Minoriteter som homoseksuelle og indvandrere har i de seneste dage været udsat for det, som en forsker i racisme ikke tøver med at kalde vaskeægte 'hate crimes' - hadforbrydelser - i henholdsvis Randers og Aarhus.

Søndag formiddag hang en dukke i en løkke ud fra taget af Føtex i Randers med et skilt med teksten 'Jeg tog til Danmark og begik overfaldsvoldtægt på hvide kvinder. Nu hænger jeg her som fortjent. Stop masseindvandringen'.

Dagen efter gik det ud over den såkaldte regnbue-bænk ved Aarhus Stadion, som i april blev sat op for at tage afstand til homofobiske råb i fodboldkampe. Bænken var overmalet i mørke, olivengrønne farver, men har nu fået sine regnbue-nuancer tilbage.

Den nationalsocialistiske gruppe kaldet Den Nordiske Modstandsbevægelse har på deres hjemmeside nordfront.dk taget ansvaret for de to aktioner, som nu efterforskes af Østjyllands Politi. Overmalingen af bænken skete ifølge gruppen for, at 'normale mennesker igen kan benytte bænken uden at blive mindet om unaturlig livsstil og fordærvet adfærd'.

Lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet Louise Fabian mener, at der er tale om vaskeægte hadforbrydelser i både Randers og Aarhus. Foto: Claus Bonnerup

- Lad os kalde en spade for en spade. I både Randers og Aarhus er der tale om vaskeægte hadforbrydelser. Det er stærkt bekymrende og udtryk for det værdiskred, der er sket i Danmark i de senere år, ikke kun på den yderste højrefløj, men også ind over midten i dansk politik, siger Louise Fabian, lektor ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, til Ekstra Bladet.

Dybt skræmmende udvikling

Louise Fabian har i en årrække forsket i racisme og sociale bevægelser i Danmark, og hun mener, at politikernes måde at diskutere indvandrere og flygtninge på har skabt en forråelse, der er med til at legitimere budskaber som i Randers og Aarhus de seneste dage.

- Det er en dybt skræmmende udvikling, og medierne og pressen har et medansvar, mener Louise Fabian.

Aarhus Kommune vil, som de altid gør, når der udøves hærværk mod kommunale faciliteter, melde bænke-episoden til politiet. Kommunen ser dog ikke sagen som et udtryk for hadkriminalitet mod det homoseksuelle miljø i Aarhus.

- Jeg troede først, der var tale om irriterende drengestreger, men da jeg blev bekendt med alle detaljerne bag overmalingen af bænken, blev det klart, at det er langt mere alvorligt, siger kommunikationschefen i fodboldklubben AGF, Søren Højlund Carlsen. Foto: Claus Bonnerup

Kommunikationschefen hos fodboldklubben AGF, Søren Højlund Carlsen, troede først, at der var tale om drengestreger, men nu, hvor han er blevet klogere, tøver han heller ikke med at bruge udtrykket 'hate crime'.

- Det er ganske forfærdeligt, og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan blive så vred på nogle farver, der symboliserer mangfoldighed, siger Søren Højlund Carlsen.

Sørgelig udvikling

Den Nordiske Modstandsbevægelse skriver på sin hjemmeside nordfront.dk, at 'homolobbyens pres for at udbrede det unaturlige og dekadente i alle afkroge af samfundet resulterede tidligere på året i, at en bænk måtte lade sig male i den folkefjendtlige homolobbys farver. DNM er stærk modstander af normaliseringen og promoveringen af homofile/pædofile tendenser'.

- Vi finder det dybt ubehageligt, at det tilsyneladende er en nynazistisk bevægelse, som står bag, og vi tager kraftigt afstand fra deres handlinger, tilføjer Søren Højlund Carlsen.

Louise Fabian er på den ene side stærkt bekymret over hændelserne i Randers og Aarhus, mens hun på den anden side ikke er overrasket over, at det er kommet så vidt.

Louise Fabian er stærkt bekymret over den måde, danske politikere og borgere diskuterer på. Foto: Claus Bonnerup

- Når politikerne kan debattere på den måde, som vi har set de senere år, vil denne debat-kultur også brede sig ud i befolkningen, og det er disse sager et sørgeligt udtryk for, siger Louise Fabian.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme i kontakt med folkene bag Den Nordiske Modstandsbevægelse og nordfront.dk. Heller ikke ejeren af domænenavnet, som kan træffes på et svensk telefonnnumer, har besvaret vores henvendelser.