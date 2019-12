Bagholdsangreb mod brandfolk: 17-årig anholdt

Politiet fik nytårsaften et tip om, at gruppe unge lokkede brandvæsenet i baghold

- Vi fik kl. 22.23 en meget god og grundig anmeldelse om, at en gruppe unge pønsede på noget i forbindelse med, at der opstod en containerbrand ved Boligområdet Fosgården i Albertslund, siger Morten Steen, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Fosgården ligger nær Albertslund Politigård.

- Vi kunne heldigvis nå at sende en del patruljer derned for at beskytte brandfolkene i en koordineret indsats, siger vagtchefen.

- Og ganske rigtigt: Da brandfolkene gik i gang med at slukke containerbranden, blev de massivt beskudt af fyrværkeri i det, der lignede et baghold, fortæller han.

- Brandfolkene var meget tæt på at blive ramt. Det eksploderede om ørerne på den. De måtte smide brandslangerne og løbe.

Det lykkedes politiet at anholde en 17-årig med anden etnisk herkomst end dansk.

- Vi tilfredse med anholdelsen for beredskabet vil under ingen omstændigheder finde sig i den slags, siger Morten Steen.

Han er blevet sigtet for forsætlig brandstiftelse af containerbranden og for at forvolde af fare for andres liv eller førlighed, hvilket kan give op til otte års fængsel.