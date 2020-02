Bagmandspolitiet beslaglægger ejendom til 130 millioner

Bagmandspolitiet (SØIK) har beslaglagt en ejendom i London til 130 millioner kroner fra en mistænkt i sagen om udbytteskat.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Ejendommen ligger tæt på Hyde Park i London, og med beslaglæggelsen har SØIK beslaglagt værdier for mere end tre milliarder kroner i udbyttesagen, hvor den danske stat er blevet svindlet for mere end 12 milliarder.

- SØIK arbejder benhårdt på, at så mange midler som muligt vender tilbage til den danske statskasse. Det er et meget omfattende arbejde, der endnu ikke er færdigt. Men det er vigtigt, at vi – mens vi efterforsker, om personer kan straffes i sagen – samtidig får beslaglagt så mange værdier som overhovedet muligt, siger statsadvokat Kirsten Dyrman i pressemeddelelsen.

SØIK oplyser, at de beslaglagte værdier er foreløbige, og at det først er i forbindelse med en eventuel straffesag, der vil blive taget stilling til, hvad der skal ske med værdierne.

Hvis danske myndigheder ender med at få værdierne ved en straffesag, kan aktiverne blive realiseret og pengene ryger i sidste ende i statskassen.

Begyndte i 2015

Efterforskningen af muligt bedrageri med udbytteskat begyndte i 2015 efter anmeldelser fra de danske skattemyndigheder.

Søik efterforsker flere netværk af personer og selskaber, der har været involveret i tilbagesøgning af udbytteskat fra den danske stat.

Efterforskningen foregår i flere spor og omfatter et sagskompleks med en række selvstændige sager.

Derfor har SØIK nedsat flere efterforskningshold, som får bistand fra blandt andet skattemyndighederne og internationale samarbejdspartnere.

Den formodede svindel med udbytteskat er ikke kun gået ud over den danske statskasse. En række europæiske lande menes at være blevet franarret store milliardbeløb.

Således er sagen om bedrageri om udbytteskat også løbende blevet afdækket af medier og journalister fra flere lande.