Bagmandspolitiet efterforsker Danske Bank for hvidvask

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet oplyser, at man har indledt en strafferetlig efterforskning af Danske Bank

Nu går bagmandspolitiet ind i sagen om hvidvask i Danske Bank.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) oplyser i en pressemeddelelse, at der er indledt en strafferetslig efterforskning mod Danske Bank for mulige overtrædelser af hvidvaskloven.

Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Efterforskningen drejer sig om de transaktioner, der er sket i Danske Banks estiske filial, hvor det tidligere er afsløret, at det kan dreje sig om over 50 milliarder kr., der er hvidvasket.

- Vi har grundet sagens meget alvorlige karakter og omfang fulgt sagen tæt gennem længere tid, men af gode grunde har vi naturligt holdt kortene tæt til kroppen. Nu er vi så langt, at jeg kan bekræfte, at vi i SØIK har åbnet en efterforskning med henblik på at undersøge, om vi i Danmark kan rejse straffesag mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven, siger Morten Niels Jakobsen.

- Sagen har længe internt været meget højt prioriteret, siger statsadvokaten. Han kan samtidig bekræfte, at der er modtaget flere politianmeldelser mod Danske Bank i sagen.



SØIK inddrager i sin efterforskning oplysninger og materiale fra Finanstilsynet i Danmark og er samtidig i dialog med en række internationale samarbejdspartnere.

Der er allerede indhentet et meget omfattende efterforskningsmateriale, oplyser SØIK.



- Vi er i SØIK meget optaget af, at hver en sten i denne sag vendes. Det er for tidligt at sige, om vi ender med at rejse straffesag, og i sidste ende er skyldsspørgsmålet også op til domstolene, siger Morten Niels Jakobsen.

- Jeg kan dog helt generelt sige, at hvidvaskkriminalitet har store skadevirkninger på vores samfund, og loven indeholder stærke sanktionsmuligheder, hvis finansielle virksomheder ikke gør tilstrækkeligt for at undgå, at sorte penge bliver vasket hvide, siger han.

SØIK kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, hvor længe efterforskningen vil vare.

I hvidvaskloven og EU-direktivet står der, at sanktionerne for overtrædelse af hvidvaskloven skal være effektive, forholdsmæssige og have en afskrækkende effekt.

I praksis tager fastsættelsen af bøder udgangspunkt i størrelsen af de samlede mistænkelige transaktioner, som en finansiel institution ikke har håndteret korrekt. Det betyder, at bøden væsentligt overstiger fortjenesten, oplyser anklagemyndigheden.