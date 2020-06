Bagmandspolitiet ramt af ny skandale-sag

Derfor er klientsamtaler fortrolige

Det er i strid med retsplejelovens §791 stk 3 og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6, hvis anklagemyndigheden eller efterforskere i politiet ikke omgående sletter aflytninger af mistænkte, der indeholder samtaler med de mistænktes forsvarsadvokater.

Optages samtalerne som en bifangst i politiets efterforskning af mistænkte skal samtalerne straks slettes og må ikke bruges i sagens videre forløb.

Ifølge juraprofessor ved Aarhus Universitet Jørn Vestergaard, er det et grundlæggende princip i retssamfundet, at forsvarer og mistænkte har et fortroligt rum, hvor de kan tale om processen i forhold til en eventuel straffesag. Han forklarer, at der skal være lige muligheder for anklagemyndighed og forsvarer til at forberede sig.

Derfor er det vigtigt, at anklagemyndigheden i hemmelighed ikke aflytter forsvarsadvokaternes samtaler med deres klienter.

Ifølge juraprofessoren kan ulovlig aflytning af klientsamtaler få vidtrækkende konsekvenser for de straffesager, hvor aflytningerne har fundet sted.

- Betydningen for sagerne mod de aflyttede vil bl.a. afhænge af, hvad det er for oplysninger, politi og anklagemyndighed kan have fået kendskab til. Det kan jo tænkes, at fejlen slet ikke har betydning for bevisførelsen. I modsat fald kan hele sagen måske falde til jorden, har professor Jørn Vestergaard tidligere forklaret til Ekstra Bladet.

Kilder: Retsplejeloven, Institut for Menneskerettigheder