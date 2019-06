Bagmandspolitiet ransager Nordeas hovedkvarter

Bagmandspolitiet har onsdag ransaget Nordeas danske hovedkvarter i forbindelse med hvidvask-anklager.

Det oplyser Nordeas kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Bagmandspolitiet dukkede uanmeldt op onsdag i sidste uge ved bankens danske hovedkvarter i København.

Ifølge Børsen beslaglagde politiet her flere fysiske og digitale dokumenter, som relaterer sig til myndighedens undersøgelse af hvidvask.

- Vi samarbejder fuldt ud med SØIK for at sikre, at de har adgang til alle relevante oplysninger. Derudover har vi på nuværende tidspunkt ikke yderligere at tilføje, siger Frank Vang-Jensen, landechef i Danmark og medlem af koncernledelsen i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med bagmandspolitiet, som ikke ønsker at kommentere sagen.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om sagen, hvor milliarder af kroner i suspekte transaktioner er gået igennem afdelingen, der lå ved Vesterport i København. Afdelingen lukkede i 2014.

